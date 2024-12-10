Доктор Мясников со змеями в руках дал совет россиянам

Врач Мясников посоветовал постепенно избавляться от боязни змей

Врач и телеведущий Александр Мясников опубликовал фотографию со змеями и дал россиянам совет о том, как перестать их бояться. Публикация врача доступна в его Telegram-канале.

На снимке, прикрепленном к посту, доктор держит в руках двух змей. Третья лежит на шее у Мясникова. В подписи к фотографии врач рассказал, как перестать бояться змей.

По его словам, со страхом нужно бороться постепенно. «Произнеси слово "змея". Посмотри на змею на картинке. Потрогай изображение змеи на картинке. Посиди в метре от игрушечной резиновой змеи. Потрогай резиновую змею. Посмотри видео с живой змеей. Постой в метре от аквариума с живой змеей», — обратился Мясников к людям, которые боятся этих рептилий.

По словам Мясникова, после этого тем, кто имеет такую фобию, нужно посмотреть, как работник террариума держит змею, потрогать ее и взять ее самому.

Ранее Мясников сфотографировался с огромными гантелями. Он рассказал, что каждый снаряд весил по 40 килограммов.

