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18:10, 20 ноября 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников показал фото с огромными гантелями

Врач Александр Мясников сфотографировался с двумя гантелями по 40 килограммов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал «ДОКТОР МЯСНИКОВ»

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о своей тренировке с огромными гантелями. Фотографию со спортивными снарядами он опубликовал в своем Telegram-канале.

На снимке, который показал доктор, он держит две гантели весом по 40 килограммов каждая. «Гантели чуть ли не больше меня!» — подписал фотографию Мясников.

Он добавил, что сделал несколько упражнений со снарядами, в частности, жим лежа.

Ранее Мясников назвал себя фанатом президента России Владимира Путина. Доктор заявил, что считает его абсолютным лидером. Врач также добавил, что преклоняется перед главой российского государства.

До этого врач назвал перезарядку для тела и души. Таковой он счел прогулку. Мясников сообщил, что этот вид досуга помогает расслабить зрение и укрепить сердце.

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