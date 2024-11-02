Доктор Мясников назвал перезарядку для мозга и души

Врач Мясников заявил, что прогулки снижают риски глазных болезней

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что прогулки снижают риски глазных болезней, а также деменции. Полезные свойства такого досуга он назвал в программе «Доктор Мясников» на канале «Россия 1», выпуск вышел на платформе «Смотрим».

«Прогулка — это, наверное, самое главное, что мы можем дать своему здоровью», — сказал врач. В частности, он указал, что прогулка является дозированной физической нагрузкой, которая не перетруждает сердце.

«Оказывается, когда ты гуляешь, у тебя зрение рассеивается, ты как бы не концентрируешься на чем-то одном (...). Ты идешь, у тебя глаза отдыхают, расслабляются глазные мышцы», — озвучил Мясников другое полезное свойство прогулок. Он отметил, что благодаря прогулкам снижаются риски развития деменции и глазных болезней. В заключение доктор назвал прогулку перезарядкой для мозга и души. По его словам, особенно полезно проходить по семь-десять тысяч шагов.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что прогулка является способом профилактики простуды. Она подчеркнула, что на улице невозможно заразиться инфекцией.