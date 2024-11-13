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14:07, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал себя фанатом Путина

Доктор Александр Мясников назвал себя фанатом президента России Владимира Путина
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Александр Мясников

Александр Мясников. Фото: Ольга Лавренкова / Коммерсантъ

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал себя фанатом президента России Владимира Путина. Такое заявление он сделал в видео для проекта «Народный фронт», доступном в Telegram.

Мясников заявил, что считает Путина абсолютным лидером, и добавил, что преклоняется перед российским президентом. «Я его фанат. Вот просто фанат абсолютно», — констатировал доктор.

Мясников также рассказал, что несмотря на то, что в мире к России стали относиться хуже, врач не чувствовал этого на себе в европейских странах. «Во мне опознают русского, мне таксист говорит: "Путин — молодец"», — заявил он.

Ранее доктор сравнил, как проходит прием у врача в России и в США. По его словам, в обеих странах медикам отводится мало времени на работу с пациентом. Мясников добавил, что американские врачи работают одновременно с несколькими больными и успевают принять 50-55 человек за смену.

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