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09:30, 12 декабря 2024Наука и техника

НАСА и SpaceX перенесли отстыковку Dragon от МКС на два дня

НАСА и SpaceX перенесли с 12 на 14 декабря отстыковку корабля Dragon от МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

НАСА и компания SpaceX перенесли на два дня — с 12 на 14 декабря — отстыковку грузового корабля Dragon от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает американское космическое агентство.

«Руководители миссии отклонили запланированное возвращение корабля снабжения Dragon в четверг, 12 декабря, из-за прогнозируемых неблагоприятных погодных условий в месте приводнения у побережья Флориды», — заявили в американском космическом агентстве.

Ранее НАСА и SpaceX сообщили, что перенесли с 6 на 12 декабря отстыковку грузового корабля Dragon от МКС. До этого стороны переносили отсыковку с 5 на 6 декабря.

25 октября пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным (и американцами Мэттью Домиником, Майклом Барраттом и Джанетт Эппс) на борту вернулся на Землю.

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