Олимпийская чемпионка осудила отношение к россиянам на ЧМ по плаванию

Ишмуратова назвала унизительным отношение к россиянам на ЧМ по плаванию

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова осудила отношение к россиянам на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия). Ее слова приводит «Матч ТВ».

Ишмуратова назвала унизительным тот факт, что у Мирона Лифинцева не взяли интервью после завоевания золотой медали. Также победу россиянина проигнорировали в соцсетях Европейской лиги плавания (European Aquatics).

«На примере Мирона нам показали отношение к нашей стране: снизошли, дали нашим спортсменам посоревноваться, на этом все», — заявила Ишмуратова, добавив поздравления пловцу.

Российские пловцы принимают участие в ЧМ в нейтральном статусе. Накануне они завоевали две золотые медали: Лифинцев стал лучшим на дистанции 100 метров на спине, а после вместе со сборной одержал победу в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров.

