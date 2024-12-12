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00:17, 12 декабря 2024Спорт

Российский пловец остался без интервью после победы на чемпионате мира

У пловца Мирона Лифинцева не взяли интервью после победы на чемпионате мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Савченко / РИА Новости

У российского пловца Мирона Лифинцева не взяли интервью после победы на дистанции 100 метров на спине на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) объяснили, что отечественным спортсменам по-прежнему запрещено общаться с представителями СМИ. Они не могут проходить через микст‑зону и участвовать в медиаактивностях во время чемпионата мира.

Лифинцев завоевал золотую медаль 11 декабря. Спортсмен преодолел дистанцию за 48,76 секунды. Таким образом, он принес сборной России первое золото на турнире.

World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян. В плавании были сняты ограничения по индивидуальным стартам.

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