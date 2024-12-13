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13:27, 13 декабря 2024Россия

Путин дал новые полномочия властям в регионах с военным положением

Путин дал регионам РФ с военным положением право ограничивать сведения о себе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин дал право властям регионов России, где введено военное положение, ограничивать сведения о себе. Подписанный главой государства закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон «О военном положении». Теперь перечень мер, применяемых на территориях с военным положением, расширяется. Речь идет про ограничение доступа к информации о деятельности федеральных и региональных органов власти, органов военного управления, местного самоуправления и организаций.

Подписанный главой государства закон призван повысить уровень безопасности на таких территориях, говорилось в сопроводительных материалах к документам. Это касается деятельности органов организаций, которые работают на этих территориях.

С 20 октября 2022 года военное положение действует на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Четыре региона вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы в регионах прошли с 23 по 27 сентября 2022 года.

ЖЗЛ
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