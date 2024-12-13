В офисе Зеленского ракетную атаку на Украину связали с Орбаном

Советник ОП Украины Литвин: премьер Венгрии Орбан помог Москве с ракетной атакой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы помог России осуществить массированную ракетную атаку на Украину. Об этом в социальной сети X написал советник офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

«PR-трюк господина Орбана был просто использован Москвой для прикрытия подготовки к очередному ракетному удару по нашей энергетической инфраструктуре. (...) Орбан в итоге помог Москве в ее атаке», — связал произошедшее с деятельностью венгерского политика советник ОП.

Литвин отметил, что Будапешт не согласовывал с Киевом переговоры Орбана с президентом России Владимиром Путиным и не имел права предлагать рождественское перемирие.

Орбан ранее заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня и организовать обмен военнопленными с Россией, однако украинский лидер отверг эту инициативу.