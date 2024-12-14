На Украине назвали возможный срок заключения перемирия с Россией

Дубинский допустил, что перемирие на Украине может быть заключено через 5 недель

Перемирие с Россией может быть заключено через пять недель. Этот возможный срок назвал в Telegram находящийся в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

По его мнению, в настоящее время Украине не имеет смысла отказываться от заключения перемирия, так как оно может быть заключено уже чуть более чем через месяц.

«Сколько ребят за это время не вернется домой? Сколько людей останутся без крыши над головой? В чем смысл?» — задался вопросом депутат.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что условиями рождественского перемирия с Украиной могли бы стать отсутствие провокаций в адрес России, прекращение ударов вглубь территории страны.