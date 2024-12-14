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09:47, 14 декабря 2024Спорт

Стало известно о разводе тренера «Спартака» после 23 лет брака

Blic: тренер «Спартака» Станкович развелся с женой Ачимович после 23 лет брака
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович развелся с женой Аной Ачимович после 23 лет брака. Об этом стало известно сербской газете Blic.

По информации источника, 46-летний специалист уже год встречается с другой девушкой, имя которой не уточняется. Отмечается, что в скором времени они планируют сыграть свадьбу.

Станкович и Ачимович были женаты с 2000 года. Пара воспитывает троих сыновей — Стефана, Филипа и Александара.

Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года. После 18 матчей Российской премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков, и с отстает от лидирующего «Краснодара» и петербургского «Зенита» на два очка.

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