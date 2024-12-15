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10:56, 15 декабря 2024Интернет и СМИ

Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России. Она сравнила такой сценарий событий с самоубийством

Главред RT Симоньян сравнила риск потери Абхазии как союзника РФ с самоубийством
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» (RT) Маргарита Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России. По ее словам, подобный сценарий событий сравним с политическим самоубийством.

Потерять Абхазию как союзника, как наших ближайших… это, извините, самоубийство

Маргарита Симоньянглавный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT

Журналистка напомнила, что Абхазия находится в непосредственной близости к России — чтобы добраться туда от федеральной территории «Сириус», куда часто приезжает глава государства Владимир Путин, понадобится всего полчаса. Симоньян заметила, что, если в регионе начнутся серьезные волнения, это обернется масштабной катастрофой для РФ.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Симоньян заявила, что живущие в Абхазии патриоты не станут выступать против России

Живущие в Абхазии патриоты России, которые по-настоящему переживают за благополучие страны, не станут выступать против Москвы и поддаваться антироссийским настроениям. Уверенность в этом выразила главред RT Маргарита Симоньян.

Она призвала российские власти глубоко вникнуть в ситуацию, чтобы понять причины происходящего и найти решение проблемы. Журналистка напомнила, что камнем преткновения в отношениях Москвы и Сухума стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в Абхазии.

Фото: Igor Strukov / Shutterstock / Fotodom  

Редактор добавила, что Москве важно понять характер действующих в республике сил — «пророссийские они или хотя бы не антироссийские». «Те силы в Абхазии, которые "за" Абхазию, они по определению "за" Россию», — резюмировала Симоньян.

В России оценили способность Абхазии решить внутренние проблемы без помощи Москвы

У Абхазии нет шансов решить такую серьезную внутреннюю проблему, как дефицит электроэнергии, без помощи Москвы. Об этом заявил эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

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Аналитик уточнил, что республика получает электроэнергию из двух источников — первым является Россия, а вторым — Ингурская гидроэлектростанция (ГЭС), находящаяся на границе с Грузией и использующаяся сразу несколькими странами. При этом Демидов уточнил, что Ингурская ГЭС сейчас не может обеспечить Абхазию необходимым количеством электроэнергии, так что ключевым поставщиком все же является Россия.

«И поэтому в данной ситуации до весны, скорее всего, из-за климатических особенностей, я думаю, что единственный действительно поставщик электроэнергии в Абхазию — это Российская Федерация», — подчеркнул специалист.

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