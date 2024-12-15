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05:27, 15 декабря 2024Бывший СССР

Украинский самолет сбили под Херсоном. Киев признал, что пилот тактической авиации применял иностранные вооружения

ВС Украины: пилот сбитого под Херсоном самолета применял иностранное вооружение
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

Воздушные силы Украины признали, что летчик сбитого под Херсоном самолета использовал иностранные вооружения. Там рассказали, что с боевого задания не вернулся пилот 299-й бригады тактической авиации.

Пилоты тактической авиации работают на пределе возможностей, используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства

Воздушные силы Украины

Подробности о модели самолета и типах применяющихся вооружений не раскрываются.

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Украинский самолет сбили под Херсоном 14 декабря

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России 14 декабря сбили украинский истребитель в Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Владимира Сальдо Владимир Василенко.

Силы ПВО сбили самолет тактической авиации ВСУ севернее Херсона

Владимир Василенкопресс-секретарь губернатора Херсонской области

В это время в регионе объявлялась авиационная опасность, население предупредил Владимир Сальдо. Оперативные службы были приведены в повышенную готовность.

Как отмечает Telegram-канал «Военный обозреватель», силы ПВО сбили штурмовик Су-25 или истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, пилот не выжил.

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В августе на Украине потерпел крушение первый американский самолет F-16

28 августа стало известно об уничтожении первого западного истребителя F-16, предоставленного Вооруженным силам Украины (ВСУ). Как уточнялось, истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области.

На следующий день депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ракетой переданного Украине зенитного ракетного комплекса Patriot. Она подчеркнула, что командование украинской армейской авиации пыталось скрыть причину произошедшего и обвинила главу Воздушных сил ВСУ Николая Олещука в молчании.

О возможном попадании по самолету ракеты Patriot писала и газета The New York Times (NYT). Киев также не исключает, что самолет мог разбиться из-за технической неисправности, отметил источник издания.

Издание Breaking Defence заявило, что крушение могло быть связано с повреждением от обломков сбитой российской ракеты. Ее части могли привести к повреждению двигателя или других частей самолета. В публикации уточнялось, что подобным образом Украина ранее потеряла четыре истребителя, но это не привлекало такого внимания, поскольку они не были переданы странами Запада.

Пилот F-16 Алексей Месь не выжил. Ранее он активно агитировал за передачу стране боевой авиации от западных союзников. В 2022 году он посетил США, чтобы лоббировать поставку F-16 для Украины.

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