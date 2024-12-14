Российские средства ПВО сбили украинский самолет севернее Херсона

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет тактической авиации севернее Херсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко.

Ранее в Херсонской области объявили авиационную опасность. Оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности.

13 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли автобус с пассажирами в Херсонской области. Один из пассажиров не пережил атаки, еще двое пострадали и доставлены в больницу.