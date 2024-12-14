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13:28, 14 декабря 2024Россия

Российские средства ПВО сбили украинский самолет

Российские средства ПВО сбили украинский самолет севернее Херсона
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет тактической авиации севернее Херсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко.

Ранее в Херсонской области объявили авиационную опасность. Оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности.

13 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли автобус с пассажирами в Херсонской области. Один из пассажиров не пережил атаки, еще двое пострадали и доставлены в больницу.

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