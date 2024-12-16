Туристка была сбита поездом в Азии и нарвалась на штраф в десятки тысяч рублей

Туристка была сбита поездом в Тайване и нарвалась на штраф в 150 тысяч рублей

Туристка в Тайване нарвалась на штраф в десятки тысяч рублей из-за поезда, который ее сбил. Подробности сообщил портал UDN.

Во время экскурсии по национальному парку «Алишань» 55-летняя женщина по фамилии Лю проигнорировала гудок и вышла на железнодорожные пути, чтобы сделать фото. В итоге состав сбил туристку, из-за чего она получила травму головы и перелом ноги.

Отмечается, что правила поведения в заповеднике этой страны Азии запрещают выходить на рельсы. Кроме того, из-за инцидента с Лю поезд вынужденно задержался на час. Все это обернулось для пострадавшей женщины штрафом, эквивалентным 150 тысячам рублей.

Представители перевозчика также потребовали компенсации от туркомпании Dream Travel, которая организовала экскурсию, однако там заявили, что путешественница действовала самостоятельно.