Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:28, 16 декабря 2024Путешествия

Туристка была сбита поездом в Азии и нарвалась на штраф в десятки тысяч рублей

Туристка была сбита поездом в Тайване и нарвалась на штраф в 150 тысяч рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Туристка в Тайване нарвалась на штраф в десятки тысяч рублей из-за поезда, который ее сбил. Подробности сообщил портал UDN.

Во время экскурсии по национальному парку «Алишань» 55-летняя женщина по фамилии Лю проигнорировала гудок и вышла на железнодорожные пути, чтобы сделать фото. В итоге состав сбил туристку, из-за чего она получила травму головы и перелом ноги.

Отмечается, что правила поведения в заповеднике этой страны Азии запрещают выходить на рельсы. Кроме того, из-за инцидента с Лю поезд вынужденно задержался на час. Все это обернулось для пострадавшей женщины штрафом, эквивалентным 150 тысячам рублей.

Представители перевозчика также потребовали компенсации от туркомпании Dream Travel, которая организовала экскурсию, однако там заявили, что путешественница действовала самостоятельно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на сообщения об отправке Асадом самолетов с тоннами валюты в Москву

      В Кремле высказались о якобы гибели северокорейских военных под Курском

      В Кремле высказались о ситуации с военными базами России в Сирии

      Стал известен размер призовых российских пловцов за медали на чемпионате мира

      В Венгрии раскритиковали ЕС за нежелание поддержать рождественское перемирие на Украине

      Российские военные уничтожили «вундерваффе» ВСУ

      В США раскрыли решение Трампа по американским гарантиям безопасности для Украины

      При крушении танкеров в Керченском проливе утекло топливо

      В Кремле анонсировали выступление Путина на коллегии Минобороны

      Возлюбленная Джонни Деппа из России высказалась о его желании открыть магазин в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше