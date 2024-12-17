На закрытие долгов аналога «Википедии» потратят миллиард рублей

«Большой российской энциклопедии» выделили миллиард рублей на выплату зарплат

Правительство России выделило миллиард рублей АНО «Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия"» (БРЭ), управляющей одноименным образовательным порталом, который был закрыт без объяснения причин. Об этом со ссылкой на повестку к заседанию президиума правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий для улучшения предпринимательской деятельности пишет Forbes.

Проект позиционировался как аналог «Википедии», но его сотрудники с декабря прошлого года жаловались на трудности с выплатой зарплат. В октябре они даже выходили на пикеты с требованиями отдать заработанное. В том же месяце стало известно, что все наработки портала передадут «Рувики» — еще одному конкуренту «Википедии».

В Минцифры подтвердили, что из Резервного фонда правительства перевели 1,06 миллиарда рублей. При этом представитель ведомства сообщил, что к настоящему времени сотрудники получили большую часть заработной платы за весь период.

Ответственный редактор портала Сергей Кравец отмечал, что в проекте задействованы 417 человек, из которых почти 350 — это редакционный комплекс, то есть редакторы, служба проверки, картографы и другие.

БРЭ является преемницей «Большой советской энциклопедии». В печатном виде она выходила с 2004 по 2017 год. Портал БРЭ был создан в 2019 году при финансовой поддержке Минцифры. В его основу легли печатные статьи. Сайт перестал обновляться в середине июня. А в июле гендиректор «Рувики» Владимир Медейко опроверг информацию о конкуренции с БРЭ за госбюджет, указав, что проект делается на деньги инвесторов.