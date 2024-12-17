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07:55, 17 декабря 2024Экономика

Рябков оценил шансы БРИКС создать систему платежей и расчетов

Рябков: перспектива платежей и расчетов БРИКС не гипотетическая, а реальная
Кирилл Луцюк
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Перспектива создания платежей и расчетов БРИКС вполне реальная, а не гипотетическая. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков. Его процитировало ТАСС.

Он подчеркнул, что подготовленная к реализации схема, не предполагает замещения доллара во всех расчетах. Речь идет о создании дополнительного контура для работы в условиях, когда долларовый канал начал сбоить.

Рябков призвал не забывать, что кроме финансовой схемы, нужно еще проработать клиринговые механизмы, а также системы страхования перемещения товаров и грузов, которые не будут зависеть от вредоносных внешних воздействий.

Ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что страны-члены БРИКС будут активно использовать в расчетах национальные валюты.

В свою очередь экономист Евгений Коган заявил, что в обозримом будущем странам БРИКС вряд ли удастся сформировать полноценную альтернативу доллару как главному инструменту мировых инвестиций.

По мнению депутата Госдумы Николая Арефьева платежная система стран БРИКС в перспективе могла бы стать альтернативой SWIFT.

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