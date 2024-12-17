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12:27, 17 декабря 2024Мир

Шольц поиздевался над именем своего политического конкурента

ZDF: Шольц уничижительно назвал своего политического конкурента именем «Фриц»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал своего главного политического конкурента, лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца уничижительным именем «Фриц». Так глава немецкого правительства выразился в интервью телеканалу ZDF.

«Фриц Мерц любит нести вздор», — парировал он обвинения Мерца, обвинявшего бундесканцлера в том, что тот отмалчивался во время дебатов в Евросовете.

Ранее стало известно, что депутаты бундестага вынесли вотум недоверия Шольцу. Против направленного им самим запроса о доверии выступили 394 члена немецкого парламента из 717 присутствовавших на заседании.

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