Стало известно о попытках фигурантов дела о сухпайках для армии скрыть улики

Фигуранты уголовного дела о сухпайках для армии пытались скрыть преступления

Фигуранты уголовного дела о поставках некачественных сухпайков для Российской армии пытались скрыть следы преступления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные из официальных судебных документов Басманного суда Москвы.

В связи с принятием во внимание данного факта суд постановил необходимым удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок пребывания под стражей обвиняемой Эльвиры Смирновой на испрашиваемый период.

Ранее стало известно, что причиненный российскому Минобороны ущерб в результате поставок некачественного питания от Грязинского пищевого комбината составил около 1,3 миллиарда рублей.

Эльвира Смирнова является экс-руководителем комбината. Помимо нее, обвинение было предъявлено также предпринимателю Игорю Котельникову и другому бывшему руководителю Грязинского комбината — Александру Михайленко, а также Валерию Ковалевичу. Дело расследуется в соответствии со статьей 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

