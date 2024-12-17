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19:17, 17 декабря 2024Экономика

МТС Web Services запустила подкаст о создании облачной платформы

МТС Web Services запустила подкаст
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

МТС запустила видеоподкаст, посвященный разработке собственной публичной облачной платформы, и команде, работающей над ее созданием, — «Расскажите про MWS». Гостями подкаста станут руководители различных направлений разработки платформы. Они расскажут о реализуемых проектах, технологиях, применяющихся для создания облака, а также о культуре и людях внутри компании.

Подкаст будет выходить в видеоформате на площадках «VK Видео» и YouTube, а его аудиоверсия будет доступна в «МТС Музыке», Apple Podcasts, «Яндекс Музыке» и Mave.Digital.

Первый выпуск подкаста, посвященный «сердцу» облака — направлению Compute, уже доступен для просмотра. Его гостем стал руководитель направления Compute MWS Александр Стерлигов. Он рассказал о том, зачем компания создает собственное облако и почему верит в его успех, как при его создании применяются технологии, опробованные в робототехнике и компьютерных играх. А также о том, как команда разработки облака MWS сочетает лучшие практики стартапа и крупной компании.

Следующим гостем подкаста станет руководитель направления Container Ecosystem МТС Web Services Андрей Дикий, который расскажет о том, как развивались потребности команд МТС от простых виртуальных машин к полноценному облаку с контейнерной экосистемой.

«Мы поставили себе амбициозную цель: построить собственную облачную платформу, сопоставимую по своим характеристикам с ведущими облачными платформами мира. В этом подкасте мы расскажем не только о том, как создаются основные направления платформы, но и о людях, которые этим занимаются, и о том, как они решают различные задачи и вызовы, появляющиеся в ходе этой работы. Мы запустили этот подкаст, так как хотим быть максимально прозрачными для наших клиентов и потенциальных соискателей», — отметил руководитель направления Compute МТС Web Services Александр Стерлигов.

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