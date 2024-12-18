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19:11, 18 декабря 2024Из жизни

В России начали продавать интимную смазку со вкусом холодца с хреном и селедки под шубой

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: «Пурпур»

В России изготовили праздничные лубриканты со вкусами новогодних блюд. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители бренда продуктов для сексуального и ментального здоровья «Пурпур».

К праздникам приурочили выпуск интимных смазок под названием «Застолье». В линейке есть четыре вкуса, отсылающие к новогодним деликатесам: «Селедка под шубой» со вкусом сельди и свеклы, «Холодец» с оттенками хрена и чеснока, который производители называют самым противоречивым из зимних вкусов, «Рождественское полено» и «Просекко».

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Ранее сообщалось, что австралийский бренд секс-игрушек выделил сотрудникам службы поддержки час в неделю на мастурбацию. Сотрудникам разрешено взять оплачиваемый час отдыха раз в семь дней. Это время, согласно заявлению компании, можно потратить на чашечку чая, удовлетворение себя с помощью секс-игрушек или встречу с сексуальным партнером.

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