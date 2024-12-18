Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:42, 18 декабря 2024Бывший СССР

В США сравнили Украину с «Титаником» после убийства Кириллова

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон сравнил Украину с «Титаником» после убийства Кириллова
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Власти в Украине напоминают пассажиров «Титаника», заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive. Таким образом он прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

«Это похоже на то, как, если бы кто-нибудь из пассажиров "Титаника", который не умеет плавать, попал в ледяную воду и пытался ухватиться за все, что угодно, лишь бы остаться на плаву. Это то, что сейчас делает Украина», — рассказал эксперт. По его словам, такие поступки не принесут спасения Киеву.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. США, Германия и Украина вновь выступили против

      Житель Украинска прятал российского штурмовика от ВСУ

      Россиянка описала подготовку к Новому году в США фразой «посмеемся и, может, задумаемся?»

      Российские войска зачистили котел ВСУ южнее Курахово

      Крокодил расправился с 13-летним подростком

      В США сравнили Украину с «Титаником» после убийства Кириллова

      В ВСУ оценили последствия перехода Великой Новоселки под контроль российских войск

      Маск раскритиковал агентство Reuters

      56-летнего Хью Джекмана сняли топлес на пляже

      Сальдо заявил о недопустимости размена Донбасса и Новороссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше