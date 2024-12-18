Экс-аналитик ЦРУ Джонсон сравнил Украину с «Титаником» после убийства Кириллова

Власти в Украине напоминают пассажиров «Титаника», заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive. Таким образом он прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

«Это похоже на то, как, если бы кто-нибудь из пассажиров "Титаника", который не умеет плавать, попал в ледяную воду и пытался ухватиться за все, что угодно, лишь бы остаться на плаву. Это то, что сейчас делает Украина», — рассказал эксперт. По его словам, такие поступки не принесут спасения Киеву.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.