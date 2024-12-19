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17:59, 19 декабря 2024Силовые структуры

Супругу экс-мэра российского города оставили под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под арестом супругу экс-мэра Сочи Копайгородского
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Московский городской суд отказался снимать домашний арест с супруги бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской по делу о растрате. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Защита просила назначить Копайгородской запрет определенных действий, заявив, что следствие не представило доказательств причастности подсудимой к преступлению. Кроме того, адвокаты предоставили документы, которые указывают на необходимость женщине проходить медицинское обследование. Они также добавили, что вместе с Копайгородской из дома не могут выходить трое ее детей. Но суд оставил жалобу без удовлетворения.

12 ноября стало известно о задержании жены экс-мэра. В ее московской квартире на Цветном бульваре силовики обнаружили 47 миллионов рублей. После этого правоохранители арестовали порядка 100 миллионов рублей на кредитных счетах Янины.

Бывший мэр Алексей Копайгородский хотел расширить границы владения своего дома. Два участка земли были переведены в муниципальную собственность и предоставлены в аренду гражданам с правом на льготное получение участков для дальнейшего строительства жилья. Арендаторами стали врач-терапевт и учительница английского языка. Они выкупили данные участки за несколько десятков тысяч рублей и затем продали их адвокату Копайгородского, которая затем продала один из участков жене экс-мэра. Таким образом экс-мэр, по версии следствия, похитил имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей.

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