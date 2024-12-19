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18:17, 19 декабря 2024Мир

В ЕС разрешили Нидерландам прекратить защиту бежавших с Украины граждан

Суд ЕС разрешил Нидерландам прекратить защиту ряду категорий бежавших с Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Peter Dejong / Pool / Reuters

Суд Европейского союза (ЕС) разрешил Нидерландам прекратить защиту и предоставление права на временное пребывание ряду категорий граждан, бежавших с Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, под предоставление защиты подпадают такие категории как граждане Украины, лица, имеющие постоянный вид на жительство, люди, получившие статус находившихся под международной защитой и родственники всех указанных вариаций. Однако позже суд Евросоюза лишил граждан третьих стран, имевших временный вид на жительство на Украине, аналогичных прав, чем воспользовались власти Нидерландов.

«Суд подтверждает, что в таком случае государство-член может, в принципе, лишить этих лиц преимущества временной защиты», — отмечается в решении суда.

14 декабря немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) пообещал в предвыборной программе в случае победы на досрочных выборах в Бундестаг остановить прием нелегальных мигрантов. Оппозиция планирует ограничить соцпособия для тех, кто подлежит высылке из страны. Политики считают, что следует предоставлять им лишь самое необходимое.

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