Оппозиция в Германии захотела лишить украинцев пособий по безработице

Немецкая оппозиция пообещала остановить прием нелегальных мигрантов

Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в предвыборной программе в случае победы на досрочных выборах в Бундестаг пообещал остановить прием нелегальных мигрантов. Также оппозиция захотела лишить новоприбывших граждан Украины возможности получать пособия по безработице, пишет газета Tagesspiegel.

«ХДС/ХСС в случае победы на выборах в бундестаг, которые пройдут уже через два месяца, хотят провести фундаментальные реформы в экономической, финансовой и социальной политике страны», — сказано в черновике документа.

Отмечается, что украинцы смогут получать пособия в соответствии с законом о пособиях для просителей убежища. Оппозиция планирует ограничить соцпособия для тех, кто подлежит высылке из страны. Политики считают, что следует предоставлять им лишь самое необходимое.

В начале ноября стало известно, что в Германии выросло число уголовных преступлений, совершаемых беженцами с Украины и мигрантами. Так, в прошлом году количество подозреваемых в совершении преступлений мигрантов выросло на 25,1 процента по сравнению с 2022 годом.

Также ранее сообщалось, что Германия захотела усилить контроль на границах с Чехией и Польшей из-за миграционного кризиса.

