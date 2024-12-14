Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:54, 14 декабря 2024Мир

Оппозиция в Германии захотела лишить украинцев пособий по безработице

Немецкая оппозиция пообещала остановить прием нелегальных мигрантов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sylvio Dittrich / IMAGO / Global Look Press

Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в предвыборной программе в случае победы на досрочных выборах в Бундестаг пообещал остановить прием нелегальных мигрантов. Также оппозиция захотела лишить новоприбывших граждан Украины возможности получать пособия по безработице, пишет газета Tagesspiegel.

«ХДС/ХСС в случае победы на выборах в бундестаг, которые пройдут уже через два месяца, хотят провести фундаментальные реформы в экономической, финансовой и социальной политике страны», — сказано в черновике документа.

Отмечается, что украинцы смогут получать пособия в соответствии с законом о пособиях для просителей убежища. Оппозиция планирует ограничить соцпособия для тех, кто подлежит высылке из страны. Политики считают, что следует предоставлять им лишь самое необходимое.

В начале ноября стало известно, что в Германии выросло число уголовных преступлений, совершаемых беженцами с Украины и мигрантами. Так, в прошлом году количество подозреваемых в совершении преступлений мигрантов выросло на 25,1 процента по сравнению с 2022 годом.

Также ранее сообщалось, что Германия захотела усилить контроль на границах с Чехией и Польшей из-за миграционного кризиса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ около года вела наблюдение за бывшим губернатором российского региона

      Летную годность бортов «Азимута» внепланово проверили после ЧП с самолетами SSJ-100

      Будущий спецпосланник США по Ближнему Востоку встретился с принцем Саудовской Аравии

      Оценено политическое будущее министра иностранных дел Германии после «нелепых заявлений»

      Стало известно о разводе тренера «Спартака» после 23 лет брака

      Раскрыта причина подорожания кофе

      Зурабишвили прошла пешком перед зданием парламента Грузии

      Просивший 10 миллионов рублей за возбуждение дела российский полицейский получил срок

      Лидер группы «Звери» подал в суд на российских чиновников после отмены концерта

      Глава командования Вооруженных сил США встретился с министром обороны Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше