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15:20, 20 декабря 2024Ценности

Перечислены самые модные фасоны джинсов на 2025 год

Vogue: леопардовые джинсы и джинсы-бочонки будут трендом в 2025 году
Алина Гостева
Алина Гостева

@_jeanettemadsen_

Редакторы французской версии Vogue перечислили самые трендовые фасоны джинсов на 2025 год. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в будущем году в их числе окажутся мешковатые джинсы, которые были популярны в 2000-х годах благодаря рэп-исполнителям. В то же время актуальными станут варианты с контрастной строчкой и модели, выполненные из так называемого сырого денима (необработанной джинсовой ткани, которая отличается насыщенным синим цветом и высокой плотностью материала, — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, журналисты посоветовали включить в гардероб джинсы с леопардовым принтом и джинсы-бочонки, крой которых напоминает форму указанного сосуда.

Ранее в декабре также были названы самые модные сочетания цветов в одежде на 2025 год.

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