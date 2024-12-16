Названы самые модные сочетания цветов в одежде на 2025 год

Vogue: сочетание хаки и персикового цвета в одежде будет модным в 2025 году

Редакторы французской версии Vogue проанализировали показы известных брендов и назвали самые модные сочетания цветов в одежде на 2025 год. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в грядущем году будут популярными наряды, составленные из вещей бирюзового и горчичного оттенков. Подобные образы, например, были представлены маркой Miu Miu — одна из манекенщиц прошлась по подиуму в укороченной куртке на молнии и замшевой юбке ниже колена с запахом.

В то же время модели на шоу Chloe дефилировали в одежде персикового цвета и хаки. В свою очередь, Bottega Veneta продемонстрировал сочетание коричневых и оранжевых предметов гардероба, а Simone Rocha, Caroline Herrera и Ferragamo — красного и розового тонов.

Кроме того, по словам журналистов, из-за возобновившегося интереса к морской и матросской тематике в числе трендовых комбинаций окажется союз темно-синего и бежевого оттенков.

Ранее международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2025 года.