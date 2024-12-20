Депутат Журова: правительство Украины может пойти на мир в обход Зеленского

Правительство Украины способно пойти в обход президента страны Владимира Зеленского для заключения мира с Россией, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она объяснила, что правительство подчиняется в первую очередь народу, а не президенту.

«Вчера на прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что переговоры возможны как раз с Верховной Радой. И именно с Радой Россия будет подписывать соглашения, потому что Зеленский, как оценивает наша страна, не совсем легитимен, — объяснила Журова. — Если все депутаты Рады смогут объединиться здравыми силами и начать процессы урегулирования конфликта, наша страна пойдет навстречу».

У Рады, по словам депутата, есть возможность пойти в обход Зеленского и выйти на мирные переговоры с Россией без его участия. Для этого, как считает Журова, им будет достаточно только сил и смелости.

«Это еще и возможность уйти от всего, что наговорил Зеленский. В конце концов, депутаты избраны народом и могут сказать, что пойти на такой шаг им рекомендовали люди. И именно народу они подчиняются в первую очередь, а не президенту», — подчеркнула политик.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что у правительства появился шанс заключить мир и сохранить государство, но Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак делают все возможное, чтобы сорвать мирные инициативы. Он добавил, что президент и Ермак должны «понести самое суровое наказание, которое существует в мире».