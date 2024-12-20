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10:57, 20 декабря 2024Бывший СССР

В Раде назвали мешающих окончанию конфликта на Украине

Нардеп Дмитрук: заключению мира на Украине мешают Зеленский и Ермак
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Окончанию конфликта на Украине мешают президент страны Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

По его словам, сейчас у правительства появился шанс заключить мир и сохранить государство, но Зеленский и Ермак делают все возможное, чтобы сорвать мирные инициативы. Он добавил, что президент и глава его Офиса должны «понести самое суровое наказание, которое существует в мире». Депутат заключил, что Зеленский и Ермак осознанно убивают украинцев и уничтожают страну.

Ранее Зеленский заявил, что Европа должна участвовать в мирных переговорах России и Украины. Он также призвал «подтолкнуть» российскую сторону к гарантированному миру.

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