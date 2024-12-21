Отрезавший собственный язык рецидивист съел уголовное дело во время допроса

МК: рецидивист съел уголовное дело во время допроса в СИЗО

Неоднократно судимый рецидивист Мамука Чхапелия во время допроса в Волоколамском СИЗО съел часть листов уголовного дела. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как сообщает издание со ссылкой на источники, в четверг, 19 декабря, следователь пришел в СИЗО для допроса. Тогда обвиняемый просунул руки через решетку, вырвал часть листов уголовного дела и съел их. Ему могут предъявить обвинение в воспрепятствовании деятельности следствия.

Чхапелия был неоднократно судим. В 2020 году, находясь в тюрьме города Минусинска, он отрезал себе кусок языка.