Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:30, 21 декабря 2024Силовые структуры

Отрезавший собственный язык рецидивист съел уголовное дело во время допроса

МК: рецидивист съел уголовное дело во время допроса в СИЗО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Неоднократно судимый рецидивист Мамука Чхапелия во время допроса в Волоколамском СИЗО съел часть листов уголовного дела. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как сообщает издание со ссылкой на источники, в четверг, 19 декабря, следователь пришел в СИЗО для допроса. Тогда обвиняемый просунул руки через решетку, вырвал часть листов уголовного дела и съел их. Ему могут предъявить обвинение в воспрепятствовании деятельности следствия.

Чхапелия был неоднократно судим. В 2020 году, находясь в тюрьме города Минусинска, он отрезал себе кусок языка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России высказались об ответе на атаку дронов на Казань

      В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации для органов власти и МЧС

      Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса в Шарм-эш-Шейх

      Стали известны подробности о пенсионерке-поджигательнице ТЦ в Москве

      Абхазия попросила Россию о гуманитарной поставке электроэнергии

      В российском регионе 17 человек попали в больницу после купания в бассейне

      Стало известно о подготовке Польши к прокси-войне против России

      Петросян второй раз выиграла чемпионат России по фигурному катанию

      Ранее судимого россиянина задержали с автоматом и боеприпасами в Курской области

      Орбан предрек первые шаги по Украине сразу после инаугурации Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше