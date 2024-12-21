Промоутер Усика потребовал от Фьюри сбрить бороду перед боем

Промоутер Усика Александр Красюк потребовал от Фьюри сбрить бороду перед боем

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк потребовал от британца Тайсона Фьюри сбрить бороду перед боем. Об этом пишет The Sun.

«В правилах Всемирной боксерской ассоциации (WBC) строго определено, что боксер может иметь подстриженные бороду и усы до тех пор, пока они не будут мешать силе и направлению ударов, не будут вызывать порезы или ссадины у соперника», — заявил Красюк.

Ранее Зеленский предостерег Усика от разгрома Фьюри из-за страха запрета поставок Storm Shadow. «Когда будешь побеждать Фьюри, то ты там не сильно, чтобы они нам не запретили Storm Shadow», — в шутку сказал президент Украины.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится в ночь на 22 декабря и пройдет в Эр-Рияде. Первый бой боксеров состоялся 19 мая 2024 года и закончился победой украинца.