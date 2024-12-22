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15:51, 22 декабря 2024Спорт

Футболиста «Локомотива» назвали лучшим атакующим полузащитником мира до 21 года

Россиянина Батракова признали лучшим атакующим полузащитником мира до 21 года
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Футболиста московского «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова назвали лучшим атакующим полузащитником мира в возрасте до 21 года. Об этом сообщается в отчете Международный центра спортивных исследований (CIES).

19-летний Батраков опередил в данном рейтинге в числе прочих британца Джоба Беллингема — младшего брата звезды мадридского «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема. Отрыв россиянина от занявшего второе место американца литовского происхождения Рокаса Пукштаса составил полтора балла, тогда как отрыв каждого следующего игрока рейтинга от вышестоящего не превышает нескольких десятых балла.

В нынешнем сезоне Батраков забил 11 голов и отдал 8 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро.

Ранее Батракова признали лучшим молодым футболистом 2024 года в Российской премьер-лиге (РПЛ). Из 105 принимавших участие в голосовании экспертов 98 отдали победу в номинации полузащитнику «Локомотива». Вторым по итогам опроса стал полузащитник «Краснодара» Данила Козлов, третьим — защитник «Рубина» Илья Рожков.

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