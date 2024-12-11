Назван лучший молодой игрок РПЛ

Игрока «Локомотива» Батракова назвали лучшим молодым футболистом года в РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается на сайте Детской футбольной лиги (ДФЛ).

Из 105 принимавших участие в голосовании экспертов 98 отдали победу в номинации Батракову. Вторым по итогам опроса стал полузащитник «Краснодара» Данила Козлов, третьим — защитник «Рубина» Илья Рожков.

В текущем сезоне чемпионата России Батраков провел 17 матчей. В них игрок забил десять мячей и отдал шесть результативных передач.

В 2023 году лучшим молодым футболистом стал нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. За него отдали голоса 60 из 100 участников опроса.