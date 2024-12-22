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13:04, 22 декабря 2024Мир

Подполковник ВС США посоветовал Зеленскому прекратить обрекать людей на смерть

Подполковник ВС США Дэвис дал Зеленскому совет о разумном лидерстве
Антонина Черташ
Антонина Черташ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис дал совет украинскому президенту Владимиру Зеленскому стать настоящим лидером и прекратить боевые действия. Об этом он сказал в эфире своего YouTube-канала Deep Dive.

По словам Дэвиса, разумный лидер, который на протяжении трех лет видит доказательства неэффективности своих решений и точно знает количество погибших в конфликте, должен признать ошибку и изменить линию поведения. «В какой-то момент вы должны сказать, (...) что не собираетесь больше обрекать ни в чем не повинных граждан вашей страны на смерть, преследуя недостижимую цель. Вот это, как мне кажется, признак настоящего лидера», — посоветовал он.

Дэвис подчеркнул, что, по его мнению, народ Украины — и особенно семьи мужчин, которые до сих пор не принимали участия в боевых действиях — не станет осуждать подобное решение. Бывший военный отметил, что большинству людей очевидно поражение украинской стороны, а рисковать жизнью без веской причины никто не хочет.

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Ранее Дэниел Дэвис заявил, что Украине не удастся переломить ход конфликта с помощью ударов по российским городам, находящимся далеко от линии фронта. Помимо этого, эксперт прокомментировал атаку беспилотников на Казань. Он указал, что цель подобных ударов заключается в повышении градуса эскалации.

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