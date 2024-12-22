Экс-боксер Поветкин покинул пост заместителя губернатора Вологодской области

Бывший боксер Александр Поветкин покинул пост заместителя губернатора Вологодской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Поветкин поблагодарил жителей региона и пожелал им продолжать развивать спорт, поддерживать молодежь и воспитывать ее в правильных традиционных ценностях. Он отметил, что после ухода с поста сосредоточится на своей семье.

Поветкин вступил в должность в мае 2024-го. Он курировал общественные организации и занимался реализацией различных проектов.

Экс-боксер завершил карьеру в 2021 году. В октябре 2024-го Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило Поветкина из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, зафиксированного 25 октября 2014 года.

45-летний Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.