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20:30, 22 декабря 2024Спорт

UFC назвал следующего соперника россиянина Павловича

UFC объявил, что следующим соперником россиянина Павловича станет Розенстрайк
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Жаирзиньо Розенстрайк

Жаирзиньо Розенстрайк. Фото: Adam Hagy / USA TODAY Sports / Reuters

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) назвал следующего соперника российского бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Павловича. Об этом сообщается в Telegram-канале UFC Eurasia.

Павлович в ближайшем поединке встретится с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Схватка в тяжелом весе пройдет 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и возглавит турнир UFC Fight Night.

На счету 32-летнего Павловича 18 побед при трех поражениях. Последний раз он дрался в июне 2024 года, когда уступил соотечественнику Александру Волкову.

В активе 36-летнего Розенстрайка 15 побед при пяти поражениях. В последнем поединке в августе 2024-гоон победил Тая Туивасу.

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