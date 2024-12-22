UFC назвал следующего соперника россиянина Павловича

UFC объявил, что следующим соперником россиянина Павловича станет Розенстрайк

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) назвал следующего соперника российского бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Павловича. Об этом сообщается в Telegram-канале UFC Eurasia.

Павлович в ближайшем поединке встретится с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Схватка в тяжелом весе пройдет 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и возглавит турнир UFC Fight Night.

На счету 32-летнего Павловича 18 побед при трех поражениях. Последний раз он дрался в июне 2024 года, когда уступил соотечественнику Александру Волкову.

В активе 36-летнего Розенстрайка 15 побед при пяти поражениях. В последнем поединке в августе 2024-гоон победил Тая Туивасу.