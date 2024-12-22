Усик высказался о справедливости победы над Фьюри

Боксер Александр Усик о бое с Тайсоном Фьюри: я победил, это главное

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик отдал должное британцу Тайсону Фьюри после победы над ним в бою-реванше. Он назвал соперника великим бойцом, а также поблагодарил его за поединок. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Были ли справедливыми оценки судей? Я победил, это главное. Спасибо богу. А судить — не моя работа», — высказался он.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоялся в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец одержал верх в 12-раундовом поединке единогласным решением судей. Усик защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предостерег Усика от разгрома Фьюри из-за страха запрета поставок Storm Shadow. «Когда будешь побеждать Фьюри, то ты там не сильно, чтобы они нам не запретили Storm Shadow», — в шутку сказал политик.

