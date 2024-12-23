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05:11, 23 декабря 2024Забота о себе

Россиянам назвали допустимую суточную дозу мандаринов

Врач Стародубова: не более 200-250 граммов мандаринов можно употреблять в день
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Россиянину не стоит потреблять более 200-250 граммов мандаринов в день, так он получит максимальную пользу и удовольствие от самого цитруса. Об этом рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.

Врач напомнила, что калорийность мандаринов сравнительно небольшая — около 38 килокалорий на 100 граммов.

Однако Стародубова подчеркнула, что даже у здорового взрослого человека чрезмерное потребление цитрусовых может вызвать псевдоаллергическую реакцию — она характеризуется кожными высыпаниями и зудом.

В то же время, мандарины — это отличный источник витамина С, уточнила специалист. В них также есть витамины группы В, каротиноиды – провитамин А, клетчатка, минеральные вещества, органические кислоты и биофлавоноиды, подчеркнула она.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала о продукте, который поддержит здоровье печени в новогодние праздники. Таким свойствам, по ее словам, обладает томатный сок, содержащий антиоксидант — ликопин.

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