Россиянам назвали допустимую суточную дозу мандаринов

Врач Стародубова: не более 200-250 граммов мандаринов можно употреблять в день

Россиянину не стоит потреблять более 200-250 граммов мандаринов в день, так он получит максимальную пользу и удовольствие от самого цитруса. Об этом рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.

Врач напомнила, что калорийность мандаринов сравнительно небольшая — около 38 килокалорий на 100 граммов.

Однако Стародубова подчеркнула, что даже у здорового взрослого человека чрезмерное потребление цитрусовых может вызвать псевдоаллергическую реакцию — она характеризуется кожными высыпаниями и зудом.

В то же время, мандарины — это отличный источник витамина С, уточнила специалист. В них также есть витамины группы В, каротиноиды – провитамин А, клетчатка, минеральные вещества, органические кислоты и биофлавоноиды, подчеркнула она.

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