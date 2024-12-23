Российский пловец рассказал о запрете на эмоции из-за нейтрального статуса

Пловец Лифинцев: на ЧМ нельзя было показывать эмоции из-за нейтрального статуса

Российский пловец Мирон Лифинцев рассказал о запретах, которые действовали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Его слова приводит ТАСС.

Лифинцев заявил, что россиянам было запрещено показывать яркие эмоции после побед. «Ограничение из-за нейтрального статуса — нельзя было сесть на дорожку и показывать что-то», — объяснил он.

На турнире, который прошел в Будапеште (Венгрия), Лифинцев стал пятикратным чемпионом мира. Он завоевал два личных золота на дистанциях 50 и 100 метров на спине, а также трижды поднимался на первую ступень пьедестала по результатам комбинированных эстафет.

В ноябре World Aquatics смягчила критерии допуска россиян на турниры. Благодаря этому отечественные спортсмены смогли выступить на ЧМ и завоевать десять наград, став вторыми в медальном зачете.