Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
4:2
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
1:0
2-й период
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
1:0
2-й период
live
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нью-Джерси Дэвилз
Сегодня
21:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
16:42, 23 декабря 2024Спорт

Российский пловец рассказал о запрете на эмоции из-за нейтрального статуса

Пловец Лифинцев: на ЧМ нельзя было показывать эмоции из-за нейтрального статуса
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Савченко / РИА Новости

Российский пловец Мирон Лифинцев рассказал о запретах, которые действовали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Его слова приводит ТАСС.

Лифинцев заявил, что россиянам было запрещено показывать яркие эмоции после побед. «Ограничение из-за нейтрального статуса — нельзя было сесть на дорожку и показывать что-то», — объяснил он.

На турнире, который прошел в Будапеште (Венгрия), Лифинцев стал пятикратным чемпионом мира. Он завоевал два личных золота на дистанциях 50 и 100 метров на спине, а также трижды поднимался на первую ступень пьедестала по результатам комбинированных эстафет.

В ноябре World Aquatics смягчила критерии допуска россиян на турниры. Благодаря этому отечественные спортсмены смогли выступить на ЧМ и завоевать десять наград, став вторыми в медальном зачете.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский призвал расследовать визит Фицо в Москву. На родине словацкого премьера обвинили в предательстве

      Названы наиболее часто посещаемые россиянами в 2024 году страны

      В ВСУ прокомментировали сообщения об окружении под Макаровкой

      Многодетной вдове бойца СВО пришлось ехать «к Путину» из-за невыплаты денег за мужа

      Предсказана реакция ЕС на визит премьера Словакии Фицо в Россию

      На Украине рассказали о побоях в ВСУ из-за пьянства

      Великобритания испытала радиочастотного «убийцу дронов»

      Степень загрязнения мазутом наиболее пострадавшего пляжа Анапы оценили

      Иностранца осудили за изнасилование несовершеннолетней россиянки

      34-летняя темнокожая незамужняя стюардесса стала «Мисс Франция» и спровоцировала скандал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше