В Кремле анонсировали зарубежные поездки Путина

Песков: Путин планирует зарубежные поездки в январе следующего года

Президент России Владимир Путин планирует зарубежные поездки в январе следующего года. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В январе будут», — анонсировал поездки официальный представитель Кремля, однако не назвал страну, куда планируются визиты.

Ранее российский лидер встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который прибыл с визитом в Москву. Словацкий политик сообщил, что его визит и встреча с президентом России стали реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. По словам Фицо, Путин подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад.