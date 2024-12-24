В Госдуме оценили слова члена ДУМ о «Божьей воле» в вопросе многоженства

Матвеев о Божьей воле в вопросе многоженства: проявилась через представление ГП

«Божья воля» в вопросе религиозного многоженства в России выразилась через позицию Генпрокуратуру. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Так парламентарий оценил слова главы Совета улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) Шамиля Аляутдинова о том, что отмена постановления о легализации многоженства для мусульман связана с проявлением Божьей воли, и поэтому организация «не видит смысла вступать в полемику».

«Божья воля проявилась через представление Генпрокуратуры России», — ответил члену ДУМ Матвеев в посте со скриншотом цитаты Аляутдинова.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов удивился радости из-за отзыва разрешения на религиозное многоженство. По словам общественника, несмотря на отзыв фетвы, ДУМ удалось добиться определенных результатов — показать, что российские власти якобы нарушают права мусульман, и тем самым заложить фундамент для антигосударственных выступлений.

Скандал из-за разрешающей российским мусульманам иметь до четырех жен фетвы возник в конце декабря. Этому решению возмутились в Госдуме, РПЦ и политических кругах России. Генпрокуратура призвала ДУМ отменить разрешение на многоженство и напомнила организации о российском законодательстве.