В Белгородской области пожилая женщина защитила внука во время атаки со стороны Украины. Пенсионерка спасла ребенка, закрыв его своим телом, но сама не выжила.
О бесстрашном подвиге женщины сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, это произошло 30 декабря 2023 года.
В тот момент сын пожилой женщины Михаил проводил тренировку футбольной команды. Незадолго до Нового года в семье произошла трагедия — при очередном обстреле ВСУ не выжила его мать. Тем не менее, пожертвовав собой, она дала возможность внуку жить дальше.
Насколько известно, впоследствии Михаил записался в добровольческий отряд «Барс — Белгород». Гладков назвал бойца большим примером.
Россияне не впервые спасают своих близких при атаках ВСУ
В частности, в декабре 2023 года после ракетного обстрела Белгорода появилось видео, как мать закрыла собой детей. Находящаяся на улице женщина успела заслонить младенца в коляске и прижала к себе еще одного ребенка.
В марте же девятилетний мальчик закрыл своим телом девятимесячную сестру. Все это произошло во время обстрела села Беловское Белгородской области. Тогда оба ребенка были ранены.
В июне стало известно о том, что россиянин закрыл собой супругу во время атаки ВСУ на пляж в Севастополе. Украина тогда атаковала город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Пострадало больше 100 человек, в том числе дети.
Украина продолжает атаковать города и деревни Белгородской области
В ночь на 25 декабря, как сообщили в Минобороны, ВСУ атаковали Россию всего 59 беспилотниками. Тогда же средства ПВО перехватили больше всего беспилотников над Белгородской областью. В военном ведомстве отметили, что всего их в данном российском регионе было 26.
Затем еще 23 дрона средства ПВО сбили над Воронежской областью. По три беспилотника успешно уничтожено над Брянской и Тамбовской областями, а один сбит над Азовским морем.
24 декабря дрон также сдетонировал возле социального объекта в Волоконовском районе Белгородской области. В здании выбиты окна, посечены фасад и дверь. Беспилотники ВСУ дважды атаковали село в Борисовском районе. В итоге на территории сельскохозяйственного предприятия была повреждена кровля гаража.