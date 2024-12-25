Россиянка закрыла собой внука во время атаки ВСУ. Женщина не выжила

Гладков: пожилая женщина закрыла собой внука при атаке ВСУ и погибла

В Белгородской области пожилая женщина защитила внука во время атаки со стороны Украины. Пенсионерка спасла ребенка, закрыв его своим телом, но сама не выжила.

О бесстрашном подвиге женщины сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, это произошло 30 декабря 2023 года.

В тот момент сын пожилой женщины Михаил проводил тренировку футбольной команды. Незадолго до Нового года в семье произошла трагедия — при очередном обстреле ВСУ не выжила его мать. Тем не менее, пожертвовав собой, она дала возможность внуку жить дальше.

Насколько известно, впоследствии Михаил записался в добровольческий отряд «Барс — Белгород». Гладков назвал бойца большим примером.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россияне не впервые спасают своих близких при атаках ВСУ

В частности, в декабре 2023 года после ракетного обстрела Белгорода появилось видео, как мать закрыла собой детей. Находящаяся на улице женщина успела заслонить младенца в коляске и прижала к себе еще одного ребенка.

В марте же девятилетний мальчик закрыл своим телом девятимесячную сестру. Все это произошло во время обстрела села Беловское Белгородской области. Тогда оба ребенка были ранены.

В июне стало известно о том, что россиянин закрыл собой супругу во время атаки ВСУ на пляж в Севастополе. Украина тогда атаковала город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Пострадало больше 100 человек, в том числе дети.

Фото: Reuters

Украина продолжает атаковать города и деревни Белгородской области

В ночь на 25 декабря, как сообщили в Минобороны, ВСУ атаковали Россию всего 59 беспилотниками. Тогда же средства ПВО перехватили больше всего беспилотников над Белгородской областью. В военном ведомстве отметили, что всего их в данном российском регионе было 26.

Затем еще 23 дрона средства ПВО сбили над Воронежской областью. По три беспилотника успешно уничтожено над Брянской и Тамбовской областями, а один сбит над Азовским морем.

24 декабря дрон также сдетонировал возле социального объекта в Волоконовском районе Белгородской области. В здании выбиты окна, посечены фасад и дверь. Беспилотники ВСУ дважды атаковали село в Борисовском районе. В итоге на территории сельскохозяйственного предприятия была повреждена кровля гаража.