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03:12, 25 декабря 2024Мир

В Германии предрекли войну в 2025 году при одном условии

Депутат Бундестага Хильзе предупредил жителей ФРГ о риске войны в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германия может быть втянута в войну в следующем году, если на выборах победят «поджигатели войны». Об этом предупредил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Карстен Хильзе во время выступления в немецком парламенте, передает РИА Новости.

Он обратился к жителям страны, заявив, что приближающееся Рождество может стать для них последним, если они сделают неправильный выбор при голосовании. Депутат считает, что победа сторонников войны приведет к тому, что к следующему году немцы окажутся в бункерах, а их родных будут доставлять с фронта «в цинковых гробах с переломанными костями».

При этом, по его словам, те, кто развязал войну, «будут сидеть в бункерах с шампанским и икрой». «Им не нужно идти на войну. Их детям не нужно идти на войну! Это вашим детям придется идти на войну!» — заявил Хильзе.

Ранее в Германии предупредили об опасности «большой европейской войны» из-за конфликта на Украине.

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