Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
0:0
1-й период
live
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Уралмаш
27:18
1-я четверть
live
МБА-МАИ
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Локомотив-Кубань
Сегодня
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Вулверхэмптон
Сегодня
20:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|18-й тур
17:24, 26 декабря 2024Спорт

Гендиректор РУСАДА объяснила разницу в допинг-делах Валиевой и Швентек

Глава РУСАДА Логинова призвала не сравнивать допинг-дела Швентек и Валиевой
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Вероника Логинова

Вероника Логинова. Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова объяснила разницу в допинг-делах российской фигуристки Камилы Валиевой и польской теннисистки Иги Швентек. Ее слова приводит ТАСС.

Логинова призвала не сравнивать эти ситуации и назвала дела спортсменок абсолютно разными. По мнению главы РУСАДА, единственным сходством является одна и та же найденная субстанция (триметазидин).

«Есть результаты исследования, проведенного в аккредитованной WADA лаборатории. Есть мнения независимых экспертов, которые подтвердили версию спортсменки, она также провела исследование волос для доказательства отсутствия системного применения. И, в конце концов, есть документы, подтверждающие покупку именно этого препарата врачом», — высказалась Логинова о деле Швентек.

В августе 2024-го Швентек сдала положительную пробу во внесоревновательный период. В результате расследования было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности, так как спортсменка непреднамеренно употребила загрязненный препарат (мелатонин). Швентек была отстранена на один месяц с 12 сентября 2024 года и фактически отбыла наказание.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву, в пробе которой от декабря 2021-го также были обнаружены следы триметазидина. Защита россиянки настаивала на том, что запрещенное вещество попало в ее организм через десерт, приготовленный дедушкой, который употреблял триметазидин в качестве лекарства. В итоге Валиева была отстранена на четыре года, а также лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Глубоко окопались». Командир «Ахмата» рассказал об обустройстве оборонительного рубежа ВСУ в Курской области

      Способность одного вида животных уменьшать размеры мозга объяснили

      Банк России нашел причину декабрьского ослабления рубля

      Путин повысил ряд штрафов для автомобилистов

      Звезда Comedy Club разбил машину в Москве

      Российская звезда «Игры престолов» женился

      Израиль ударил по электростанции в столице Йемена

      Врач развеяла миф о детях и новогодних конфетах

      Россиян предупредили о подорожании некоторых автомобилей

      Путин назвал приоритетную общенациональную цель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше