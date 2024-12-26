Гендиректор РУСАДА объяснила разницу в допинг-делах Валиевой и Швентек

Глава РУСАДА Логинова призвала не сравнивать допинг-дела Швентек и Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова объяснила разницу в допинг-делах российской фигуристки Камилы Валиевой и польской теннисистки Иги Швентек. Ее слова приводит ТАСС.

Логинова призвала не сравнивать эти ситуации и назвала дела спортсменок абсолютно разными. По мнению главы РУСАДА, единственным сходством является одна и та же найденная субстанция (триметазидин).

«Есть результаты исследования, проведенного в аккредитованной WADA лаборатории. Есть мнения независимых экспертов, которые подтвердили версию спортсменки, она также провела исследование волос для доказательства отсутствия системного применения. И, в конце концов, есть документы, подтверждающие покупку именно этого препарата врачом», — высказалась Логинова о деле Швентек.

В августе 2024-го Швентек сдала положительную пробу во внесоревновательный период. В результате расследования было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности, так как спортсменка непреднамеренно употребила загрязненный препарат (мелатонин). Швентек была отстранена на один месяц с 12 сентября 2024 года и фактически отбыла наказание.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву, в пробе которой от декабря 2021-го также были обнаружены следы триметазидина. Защита россиянки настаивала на том, что запрещенное вещество попало в ее организм через десерт, приготовленный дедушкой, который употреблял триметазидин в качестве лекарства. В итоге Валиева была отстранена на четыре года, а также лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).