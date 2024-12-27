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17:48, 27 декабря 2024Спорт

Быстров назвал преимущество России перед Дубаем

Бывший футболист Владимир Быстров заявил, что в России жить дешевле, чем в Дубае
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров назвал преимущество России перед Дубаем. Его слова приводит Sport24.

«В России жить в два раза дешевле, чем в Дубае», — заявил экс-футболист. Он добавил, что ездил в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отдохнуть и позагорать.

Ранее Быстров высказался об уровне молодых российских игроков. Он отметил, что молодые футболисты часто проигрывают конкуренцию возрастным, хотя неплохо оснащены технически.

Быстров завершил спортивную карьеру в 2018 году. Последним клубом игрока был «Тосно», прекративший существование. В составе петербургского «Зенита» футболист стал двукратным чемпионом России.

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