ФСБ опубликовала видео с готовившими теракт в Москве боевиками

ФСБ показала видео с ликвидированными боевиками, готовившими теракт в Москве

ФСБ показала видео с ликвидированными боевиками, готовившими теракт в Москве. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики врываются в квартиру, после чего показаны мужские тела на полу — террористы оказали сопротивление. Также на видео заметны стены со следами от пуль. Из записи следует, что в местах проживания террористов силовики нашли газовые баллоны, пистолет, пакеты с селитрой.

На видео демонстрируют переписки и запись с телефона, который, предположительно, принадлежал одному из террористов. На нем двое мужчин сидят на фоне флага террористической организации.