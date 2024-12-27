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13:40, 27 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ опубликовала видео с готовившими теракт в Москве боевиками

ФСБ показала видео с ликвидированными боевиками, готовившими теракт в Москве
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео с ликвидированными боевиками, готовившими теракт в Москве. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики врываются в квартиру, после чего показаны мужские тела на полу — террористы оказали сопротивление. Также на видео заметны стены со следами от пуль. Из записи следует, что в местах проживания террористов силовики нашли газовые баллоны, пистолет, пакеты с селитрой.

На видео демонстрируют переписки и запись с телефона, который, предположительно, принадлежал одному из террористов. На нем двое мужчин сидят на фоне флага террористической организации.

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