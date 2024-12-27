Российский губернатор заявил о впечатляющей системе защиты от БПЛА в регионе

Воронежский губернатор Гусев: защита от БПЛА имеет впечатляющие показатели

Система защиты от беспилотных летательных аппаратов, установленная в Воронежской области, имеет «впечатляющие» технические показатели. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Гусев на пресс-конференции, пишет «Время Воронежа».

По его словам, специалисты Военно-воздушной академии предложили зонально-объектовую схему защиты от беспилотников. Она предполагает расположение средств защиты на территории города и на объектах внутри.

«То есть если он [вражеский БПЛА] сумел "пройти" территориальную систему, то его "встречают" объектовая. Я считаю, что это очень грамотная схема, и она, на мой взгляд, работает неплохо. Я не буду, опять же, сейчас тактико-технические характеристики вам называть, но они впечатляющие», — сказал губернатор.

По его словам, в городе действуют зенитная группировка и мощная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При этом полностью защитить территорию невозможно, потому что систему защиты можно преодолеть.

Воронежская область граничит с Белгородской, Липецкой, Курской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областями и Луганской народной республикой. Расстояние от Воронежской области до Украины составляет около 250 километров.