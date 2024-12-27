Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:24, 27 декабря 2024Россия

Российский губернатор заявил о впечатляющей системе защиты от БПЛА в регионе

Воронежский губернатор Гусев: защита от БПЛА имеет впечатляющие показатели
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Система защиты от беспилотных летательных аппаратов, установленная в Воронежской области, имеет «впечатляющие» технические показатели. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Гусев на пресс-конференции, пишет «Время Воронежа».

По его словам, специалисты Военно-воздушной академии предложили зонально-объектовую схему защиты от беспилотников. Она предполагает расположение средств защиты на территории города и на объектах внутри.

«То есть если он [вражеский БПЛА] сумел "пройти" территориальную систему, то его "встречают" объектовая. Я считаю, что это очень грамотная схема, и она, на мой взгляд, работает неплохо. Я не буду, опять же, сейчас тактико-технические характеристики вам называть, но они впечатляющие», — сказал губернатор.

По его словам, в городе действуют зенитная группировка и мощная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При этом полностью защитить территорию невозможно, потому что систему защиты можно преодолеть.

Воронежская область граничит с Белгородской, Липецкой, Курской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областями и Луганской народной республикой. Расстояние от Воронежской области до Украины составляет около 250 километров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Норвежское судно отказалось спасать российских моряков с тонущего сухогруза. Решение объяснили неким запретом

      Раскрыты четыре новые схемы мошенников перед Новым годом

      Пользователи Windows остались без патчей безопасности

      Рогов рассказал о зачистке плацдарма ВСУ под Курахово

      Венгерский политолог рассказал о беспомощности Евросоюза в экономике

      Фигуранта дела о пытках в саратовской туберкулезной больнице нашли мертвым в СИЗО. Кто он и что об этом известно?

      Подозреваемого в поджоге почты россиянина заключили под стражу

      Вучич спрогнозировал скорый запуск «Северного потока»

      В аэропорту Казани вслед за Сочи приостановили полеты

      Бойцы ВСУ пожаловались на падающий боевой дух

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше