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11:05, 28 декабря 2024Россия

В России отреагировали на запуск Украиной больше 50 беспилотников за ночь

Депутат Чепа: запуском дронов Украина пытается повлиять на положение на фронтах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Запуская беспилотные летательные аппараты (БПЛА) по России, Украина пытается каким-то образом повлиять на положение на фронтах, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на запуск Вооруженными силами Украины (ВСУ) больше 30 беспилотников за ночь.

«ВСУ по-прежнему пытаются каким-то образом показать свою активность на фронтах, где они несут решительные поражения, и таким образом наносят террористические удары, в основном по гражданским объектам. Это террористические действия», — заметил Чепа.

Этими действиями они пытаются каким-то образом повлиять на положение на фронтах и показать своим западным хозяевам, что они по-прежнему готовы к продолжению конфликта, при этом выпрашивая очередные порции оружия и денег

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

За ночь с 27 на 28 декабря Вооруженные силы Украины выпустили по российским регионам 56 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявило Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 дронов в Белгородской области, 28 — в Воронежской, 17 — в Ростовской. Информация о районах уничтожения беспилотников и возможных последствиях на земле не раскрывается.

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