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00:30, 28 декабря 2024Из жизни

Извращенцы тайно сняли на видео девушку в туалете и попались

В Таиланде сотрудник ресторана снял на видео посетительницу в туалете и попался
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Marissa Lewis / Unsplash

В Таиланде двое молодых людей сняли на видео посетительницу ресторана в туалетной кабинке и попались. Об этом пишет The Thaiger.

24-летняя Котчакорн из города Кхонкэн отправилась в ресторан вместе с родными вечером 22 декабря. Около часа ночи Котчакорн пошла в туалет. Как оказалось, кабинки мужского и женского туалетов располагались вплотную и делили общий потолок.

Когда девушка подняла голову, то увидела, что со стороны мужской кабинки над стенкой высунулся синий смартфон с включенной камерой. Котчакорн немедленно пошла в соседнюю кабинку и обнаружила там двух молодых мужчин. Один из них сознался, что тайно снимал девушку на видео. Более того, выяснилось, что извращенец является сотрудником заведения.

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Прибывшая на место полиция приняла заявления от Котчакорн, однако запись, сделанная молодым человеком, была уже удалена. Девушка потребовала восстановить ее. У злоумышленника изъяли телефон, однако пока неизвестно, получится ли у сотрудников полиции восстановить файлы.

Ранее сотрудника Министерства финансов Японии арестовали за съемку фото под юбкой у 20-летней девушки. Мужчина сфотографировал нижнее белье девушки, которая ехала на эскалаторе перед ним.

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