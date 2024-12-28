Извращенцы тайно сняли на видео девушку в туалете и попались

В Таиланде сотрудник ресторана снял на видео посетительницу в туалете и попался

В Таиланде двое молодых людей сняли на видео посетительницу ресторана в туалетной кабинке и попались. Об этом пишет The Thaiger.

24-летняя Котчакорн из города Кхонкэн отправилась в ресторан вместе с родными вечером 22 декабря. Около часа ночи Котчакорн пошла в туалет. Как оказалось, кабинки мужского и женского туалетов располагались вплотную и делили общий потолок.

Когда девушка подняла голову, то увидела, что со стороны мужской кабинки над стенкой высунулся синий смартфон с включенной камерой. Котчакорн немедленно пошла в соседнюю кабинку и обнаружила там двух молодых мужчин. Один из них сознался, что тайно снимал девушку на видео. Более того, выяснилось, что извращенец является сотрудником заведения.

Прибывшая на место полиция приняла заявления от Котчакорн, однако запись, сделанная молодым человеком, была уже удалена. Девушка потребовала восстановить ее. У злоумышленника изъяли телефон, однако пока неизвестно, получится ли у сотрудников полиции восстановить файлы.

Ранее сотрудника Министерства финансов Японии арестовали за съемку фото под юбкой у 20-летней девушки. Мужчина сфотографировал нижнее белье девушки, которая ехала на эскалаторе перед ним.

