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11:57, 28 декабря 2024Экономика

В Госдуме предложили выдать пожилым россиянам по 10 тысяч рублей на покупку дров

В ГД внесут законопроект о выплате в 10 тысяч рублей пожилым на покупку топлива
Дмитрий Воронин

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Ряд депутатов фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате в размере 10 тысяч рублей для граждан старше 70 лет на покупку топлива для отопления жилья. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что выдавать указанную сумму проживающим в домах без центрального отопления пожилым россиянам будут территориальные органы Социального фонда РФ, а устанавливать правила осуществления такой выплаты — Минтруд страны.

Согласно данным, которые привел Миронов, «каждая десятая семья в России сталкивается с нехваткой тепла в своих домах и квартирах, а каждая пятнадцатая — согревает жилье с помощью печного отопления». «В наиболее трудном положении оказываются одинокие пенсионеры инвалиды — у них нет ни денег, ни сил, чтобы обеспечить себя топливом», — объяснил журналистам автор инициативы, напомнив, что во многих регионах для населения предусмотрена возможность заготавливать дрова самостоятельно.

Ранее он же направил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с предложением закрепить в Трудовом кодексе норму о предновогодней тринадцатой зарплате, обязательная выплата которой, по словам депутата, поможет повысить мотивацию сотрудников, что, в свою очередь, увеличит производительность труда при кадровом дефиците.

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